Косаговский (Контарович) Семен (Исаак) Евнович
Место рождения
Дата рождения05.06.1917
Дата смерти01.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1917
Отец: Контарович Евн
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косаговская Нина Васильевна
Смерть
01.04.1986