Косаговский (Контарович) Семен (Исаак) Евнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаговский (Контарович) Семен (Исаак) Евнович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

05.06.1917

Дата смерти

01.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1917

Отец: Контарович Евн

Мать: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косаговская Нина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косаговская Нина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.04.1986
Москва, город федерального значения Москва

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