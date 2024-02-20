Цыбульник Косьма Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбульник Косьма Максимович

Цыбульник Косьма Максимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Цыбульник Максим Петрович

Мать: Цыбульник Евфросиния Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.08.1911

Сын: Цыбульник Петр Косьмин

Мать ребёнка: Цыбульник Агрипина Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Бракосочетание
До 1911

Жена: Цыбульник Агрипина Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Цыбульник Агрипина Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-139,зап-61
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close