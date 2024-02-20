Цыбульник Петр Косьмин
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения24.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1911
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Крещение
24.08.1911
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Григорий Петрович Быховец и Ивана Захаренко - жена Юлия Матвеева
Военная служба
С ?.10.1933 по 23.05.1952
Призван Краснодарским ГВК г.Краснодар Краснодарский кр. РСФСР , мл.лейтенант,ком.отд. 1 осб 80 осбр 1149 сп Южный фронт
ЦАМО РФ , шк-223,ящ-15
Смерть
Неизвестно