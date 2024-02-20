(Цыбульник) Анна Косьмина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-139,зап-61
Крещение
30.09.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Григорий Петрович Быховец и Симеона Липы жена - Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно