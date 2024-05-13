Климов Герасим Иванович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Герасим Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Климов Иван Федорович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Дарья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климов Филон Герасимович

Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Климова) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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