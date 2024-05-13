Климов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Климов Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Климова) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Климова Дарья Герасимовна
Смерть
Неизвестно