Климова Дарья Герасимовна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Дарья Герасимовна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Герасим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климов Филон Герасимович

Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Климова) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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