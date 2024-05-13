Климова Дарья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Климова) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Климов Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно