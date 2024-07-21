Сычёва (Колесникова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёва (Колесникова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Колесников Михаил

Мать: Колесникова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
21.11.1977

Сын: Сычёв Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич

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