Сычёва (Колесникова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Колесников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1977
Сын: Сычёв Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Сычёв Владимир Анатольевич