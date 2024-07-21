Сычёв Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1977
Сын: Сычёв Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сычёва Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Сычёва Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Сычёва Валентина Михайловна