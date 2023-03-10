Солодовников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Александр Иванович

Солодовников Александр Иванович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Солодовников Иван Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.