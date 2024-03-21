Шеменюк жена Василия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеменюк жена Василия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеменюк Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Шеменюк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеменюк Семен Васильевич

Отец ребёнка: Шеменюк Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеменюк Василий

Смерть
Неизвестно

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