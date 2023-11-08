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Оболенский Владимир Николаевич

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Место рождения

Висбаден, Германия

Дата рождения

24.07.1865

Дата смерти

24.10.1927

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865

Отец: Оболенский Николай Николаевич

Мать: Оболенская (Храповицкая) Марина Владимировна

Военная служба
Неизвестно
лейб гвардии Преображенский полк, командир
Получение воинского звания/чина
1885
подпоручик лб-гвардии Преображенского полка
Образование
1885
Пажеский корпус
Получение воинского звания/чина
1889
поручик
Получение воинского звания/чина
1897
штабс-капитан
Получение воинского звания/чина
1897
флигель-адъютант
Получение воинского звания/чина
1900
капитан
Получение воинского звания/чина
1904
полковник
Работа или профессия
1912
генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского полка во время Первой мировой войны
Демобилизация
20.05.1917
уволен от службы
Бракосочетание
1919

Жена: Оболенская (Шереметева) Елизавета Васильевна

Смерть
24.10.1927
Похороны
Неизвестно

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