Оболенский Владимир Николаевич
Место рожденияВисбаден, Германия
Дата рождения24.07.1865
Дата смерти24.10.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865
Военная служба
Неизвестно
лейб гвардии Преображенский полк, командир
Получение воинского звания/чина
1885
подпоручик лб-гвардии Преображенского полка
Образование
1885
Пажеский корпус
Получение воинского звания/чина
1889
поручик
Получение воинского звания/чина
1897
штабс-капитан
Получение воинского звания/чина
1897
флигель-адъютант
Получение воинского звания/чина
1900
капитан
Получение воинского звания/чина
1904
полковник
Работа или профессия
1912
генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского полка во время Первой мировой войны
Демобилизация
20.05.1917
уволен от службы
Бракосочетание
1919
Смерть
24.10.1927
Похороны
Неизвестно