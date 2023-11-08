Оболенская (Храповицкая) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Оболенская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1865
Сын: Оболенский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1868
Дочь: Граббе (Оболенская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1872
Сын: Оболенский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич
Смерть
1911