Оболенская (Храповицкая) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Храповицкая) Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Оболенская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1865

Сын: Оболенский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1868

Дочь: Граббе (Оболенская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1872

Сын: Оболенский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Николаевич

Смерть
1911

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