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Некрасов Алексей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1827

Отец: Некрасов Иван Тимофеев

Мать: Некрасова Марфа Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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