Некрасов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения16.04.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1827
Отец: Некрасов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно