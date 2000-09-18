Коваленко (Селизнева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Селизнева) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Селизнёв Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1967

Сын: Коваленко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Алексеевич

Смерть
18.09.2000
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