Коваленко (Селизнева) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1936
Дата смерти18.09.2000
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
Отец: Селизнёв Владимир
Рождение ребёнка
20.07.1967
Сын: Коваленко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Алексеевич
Смерть
18.09.2000