Коваленко Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967
Рождение ребёнка
10.12.1992
Сын: Коваленко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна
Рождение ребёнка
03.03.2009
Дочь: Коваленко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Елена
Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна