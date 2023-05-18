Коваленко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1967

Отец: Коваленко Владимир Алексеевич

Мать: Коваленко Мария Владимировна

Рождение ребёнка
10.12.1992

Сын: Коваленко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна

Рождение ребёнка
03.03.2009

Дочь: Коваленко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Елена

Мать ребёнка: Коваленко Гульназ Ахсановна

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