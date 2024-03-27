Черток Алексей Давидович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения05.07.1901
Дата смерти14.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Черток Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Морген Ганна Александровна
г. Якутск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан парохода
Смерть
14.09.1974
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское