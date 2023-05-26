Лодейщикова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Дочь: (Ладейщикова) Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Лодейщиков Семён Леонтиев
Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно