Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Золото) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Золото) Екатерина Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
11.02.1895

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
07.11.1897

Сын: Фунотова/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Петр Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
07.02.1909

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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