Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Золото) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Сын: Фунотова/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Георгиевич