Соколкина Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1997
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2003
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности