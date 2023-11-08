Соколкина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколкина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1997

Сын: Соколкин Иаков Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2003

Сын: Соколкин Тимофей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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