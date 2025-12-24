Соколкин Юрий Владимирович
мужской, родился 24.01.1973
ОтецСоколкин Владимир Леонидович15.10.1937 г.р.
МатьСоколкина (Соболева) Людмила Александровна30.08.1951 г.р.
Супруги
Соколкина (Глок) Елена Александровна13.06.1972 г.р.
Дети
Соколкин Иаков Юрьевич17.04.1997 г.р.
Соколкин Тимофей Юрьевич22.01.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1973
Бракосочетание
08.12.1994
Рождение ребёнка
17.04.1997
Мать ребёнка: Соколкина (Глок) Елена Александровна
Рождение ребёнка
22.01.2003
Мать ребёнка: Соколкина (Глок) Елена Александровна