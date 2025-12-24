Соколкин Юрий Владимирович 24.01.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Соколкин Юрий Владимирович

Автор
ЮС
Соколкин Ю.

мужской, родился 24.01.1973

Отец
Соколкин Владимир Леонидович15.10.1937 г.р.
Мать
Соколкина (Соболева) Людмила Александровна30.08.1951 г.р.
Супруги
Соколкина (Глок) Елена Александровна13.06.1972 г.р.
Дети
Соколкин Иаков Юрьевич17.04.1997 г.р.
Соколкин Тимофей Юрьевич22.01.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1973

Отец: Соколкин Владимир Леонидович

Мать: Соколкина (Соболева) Людмила Александровна

Бракосочетание
08.12.1994

Жена: Соколкина (Глок) Елена Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1997

Сын: Соколкин Иаков Юрьевич

Мать ребёнка: Соколкина (Глок) Елена Александровна

Рождение ребёнка
22.01.2003

Сын: Соколкин Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Соколкина (Глок) Елена Александровна

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