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Луткова Домна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

07.03.1870

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождение ребёнка
26.10.1845

Дочь: Луткова (Луткова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1852

Дочь: Луткова (Луткова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1853

Дочь: Кондрашова (Луткова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1856

Дочь: Луткова (Луткова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1858

Сын: Лутков Степан Иванович

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Луткова (Луткова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1864

Дочь: Луткова (Зенкина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.03.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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