Луткова Домна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти07.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1845
Дочь: Луткова (Луткова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
02.04.1852
Дочь: Луткова (Луткова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
15.07.1853
Дочь: Кондрашова (Луткова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
17.02.1856
Дочь: Луткова (Луткова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
28.07.1858
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Луткова (Луткова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Рождение ребёнка
11.04.1864
Дочь: Луткова (Зенкина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Иван Захарович
Смерть
07.03.1870