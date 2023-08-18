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Бердникова (Коробкова) Людмила

Место рождения

Бородулиха, Казахстан

Дата рождения

25.06.1938

Дата смерти

14.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Александр Григорьевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
14.06.1962

Сын: Бердников Александр

Отец ребёнка: Бердников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Александр Григорьевич

Смерть
14.11.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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