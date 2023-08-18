Бердникова (Коробкова) Людмила
Место рожденияБородулиха, Казахстан
Дата рождения25.06.1938
Дата смерти14.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
14.06.1962
Сын: Бердников Александр
Отец ребёнка: Бердников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Александр Григорьевич
Смерть
14.11.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно