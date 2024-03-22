Власов Григорий
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Власов Иван
Мать: Власова Анна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Власова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Стефанида
Смерть
Неизвестно