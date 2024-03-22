Власова Стефанида
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кирилл
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Власов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Григорий
Смерть
Неизвестно