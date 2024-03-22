Власова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Стефанида

Власова Стефанида

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Власов Григорий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Власов Григорий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Власов Григорий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close