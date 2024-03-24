Грибкова (Тихонова) Серафима (Ефросинья) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тихонов Федор Егорович
Бракосочетание
25.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Грибкова Александра Ильина
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1878 ст.
Дочь: Грибкова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1880 ст.
Дочь: Грибков Георгий второй Ильич
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1883 ст.
Дочь: Грибкова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1887 ст.
Дочь: Грибкова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.
Сын: Грибков Иван Ильич
Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно