Грибкова (Тихонова) Серафима (Ефросинья) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Тихонова) Серафима (Ефросинья) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тихонов Федор Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1871 ст.

Муж: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Грибкова Александра Ильина

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Сын: Грибков Георгий Ильич

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1878 ст.

Дочь: Грибкова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1880 ст.

Дочь: Грибков Георгий второй Ильич

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1883 ст.

Дочь: Грибкова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1887 ст.

Дочь: Грибкова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.

Сын: Грибков Иван Ильич

Отец ребёнка: Грибков Илья Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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