Степанида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1692 и 1719
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 130 лист. Деревня Подкленка. Работника жена вдова Евфимия Васильевна, Мартынова жена, 78 лет. У неё сноха вдова, жена работника Степанида Артемьевна, 43 года. 1719г.
Смерть
После 1719