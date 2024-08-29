Степанида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1658 и 1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1692 и 1719

Муж: Неизвестно Мартынович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Подкленка, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 130 лист. Деревня Подкленка. Работника жена вдова Евфимия Васильевна, Мартынова жена, 78 лет. У неё сноха вдова, жена работника Степанида Артемьевна, 43 года. 1719г.
Смерть
После 1719

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