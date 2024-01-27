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Гетунов Николай Григорьевич

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: Гетунов Григорий Тимофеевич

Мать: Гетунова Надежда Тимофеевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Моздок, Россия
Смерть
1982
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