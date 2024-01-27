Гетунов Николай Григорьевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рожденияОколо 1946
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Моздок, Россия
Смерть
1982