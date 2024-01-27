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Гетунов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Ставропольский край, Бурлацкий р-н, с. Серафимовка

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гетунов Тимофей

Мать: ?

Ставропольский край, Бурлацкий р-н, с. Серафимовка
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Гетунов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Гетунова Надежда Тимофеевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Упоминание
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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