Гетунов Григорий Тимофеевич
Место рожденияСтавропольский край, Бурлацкий р-н, с. Серафимовка
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гетунов Тимофей
Мать: ?
Ставропольский край, Бурлацкий р-н, с. Серафимовка
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Гетунов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Гетунова Надежда Тимофеевна
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Упоминание
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно