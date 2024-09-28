Федотов Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Александра Владимировна

Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Федотов Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Александра Владимировна

Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Федотов Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Александра Владимировна

Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Федотов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Александра Владимировна

Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Абрамова Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Александра Владимировна

Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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