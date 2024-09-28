Федотов Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Федотов Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Федотов Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федотов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Абрамова Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Александра Владимировна
Смерть
Неизвестно