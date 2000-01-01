деревня Бобрики, Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Бобрики

Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1841Бобрики, д. вл.при прудах.3030219698

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Феняевская волость
Бобрики деревня3083271011082098929Феняево

Мы используем куки для улучшения работы сайта.