Писцова Прасковья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисцова Прасковья Платоновна

Писцова Прасковья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Писцов Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Писцов Феодор Иосифович

Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1905

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писцов Иосиф Феодорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close