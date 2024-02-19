Писцова Прасковья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Писцов Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович
Рождение ребёнка
12.05.1896
Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович
Рождение ребёнка
05.07.1905
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Писцов Иосиф Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно