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Писцов Григорий Иосифович

Место рождения

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Писцов Иосиф Феодорович

Мать: Писцова Прасковья Платоновна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
01.04.1896

Жена: Писцова Гликерия Стефановна

Крестовоздвиженская церковь с. Абакумово, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.03.1902

Сын: Писцов Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Писцов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Писцов Иоанн Григориевич

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.04.1910

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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