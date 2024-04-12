Писцов Григорий Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
01.04.1896
Крестовоздвиженская церковь с. Абакумово, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
30.03.1902
Сын: Писцов Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
20.12.1904
Сын: Писцов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
30.08.1906
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Рождение ребёнка
13.04.1910
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Писцова Гликерия Стефановна
Смерть
Неизвестно