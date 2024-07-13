Буравлев Евсевий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Буравлев Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1860
Рождение ребёнка
04.11.1863
Мать ребёнка: Буравлева (Максина) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1867
Дочь: Буравлева (Буравлева) Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Буравлева (Максина) Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно