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Буравлев Евсевий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Буравлев Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1860

Жена: Буравлева (Максина) Анна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1863

Сын: Буровлев Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: Буравлева (Максина) Анна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1867

Дочь: Буравлева (Буравлева) Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Буравлева (Максина) Анна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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