Буравлева (Максина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1860
Рождение ребёнка
04.11.1863
Отец ребёнка: Буравлев Евсевий Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1867
Дочь: Буравлева (Буравлева) Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Буравлев Евсевий Иванович
Смерть
Неизвестно