Буравлева (Максина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева (Максина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1860

Муж: Буравлев Евсевий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1863

Сын: Буровлев Михаил Евсеевич

Отец ребёнка: Буравлев Евсевий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1867

Дочь: Буравлева (Буравлева) Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Буравлев Евсевий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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