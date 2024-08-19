Dārzniece (Kalniņa Kalniņš) Alma Paulīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dārzniece (Kalniņa Kalniņš) Alma Paulīne

Место рождения

Laudonas Muiza

Дата рождения

28.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dārznieks Alberts

Работа или профессия
Неизвестно
1941.g. tautas skait. Madona, Rigas iela, pec jauna stila dzim. 10.07.1891
Рождение ребёнка
23.10.1924

Сын: Dārznieks Alberts

Отец ребёнка: Dārznieks Alberts

Смерть
Неизвестно

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