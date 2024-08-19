Dārzniece (Kalniņa Kalniņš) Alma Paulīne
Место рожденияLaudonas Muiza
Дата рождения28.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dārznieks Alberts
Работа или профессия
Неизвестно
1941.g. tautas skait. Madona, Rigas iela, pec jauna stila dzim. 10.07.1891
Рождение ребёнка
23.10.1924
Сын: Dārznieks Alberts
Отец ребёнка: Dārznieks Alberts
Смерть
Неизвестно