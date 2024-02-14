Криволапов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Криволапов Василий Данилович
Мать: Криволапова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: Тарасова Кашкарова (Криволапова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
18.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна