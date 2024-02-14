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Криволапов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Криволапов Василий Данилович

Мать: Криволапова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: Тарасова Кашкарова (Криволапова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
18.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криволапова (Гранкина) Анна Филипповна

Смерть
1961

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