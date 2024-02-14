Криволапов Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криволапов Василий Данилович

Место рождения

д.Скворцовка,Курманаевский район,Оренбургская область,РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криволапов Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криволапова Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Криволапов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Криволапова Мария

Смерть
Неизвестно

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