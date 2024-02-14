Криволапов Василий Данилович
Место рожденияд.Скворцовка,Курманаевский район,Оренбургская область,РСФСР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Криволапов Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Криволапова Мария
Рождение ребёнка
1932
Сын: Криволапов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Криволапова Мария
Смерть
Неизвестно