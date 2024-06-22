Игнатий Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Колпаков Семен Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Колпаков Клементий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Колпаков Козьма Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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