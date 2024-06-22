Игнатий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Колпаков Клементий Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно