Колпаков Клементий Игнатьев 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Клементий Игнатьев

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Игнатий Иванов

Мать: не указана

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колпаков Матвей Клементьевич

Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Алексеева

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Колпаков Герасим Клеменьев

Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Алексеева

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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