Колпаков Клементий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Игнатий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колпаков Матвей Клементьевич
Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Колпаков Герасим Клеменьев
Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно