Калмынкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно