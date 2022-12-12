Калмынкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмынкина Прасковья

Калмынкина Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Калмынкин Фёдор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмынкин Фёдор Антонович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close