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Евдокия Алексеева

Место рождения

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Васильев

Мать: не указана

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПРИСЕКИ МК-1808 Кто именно венчаны 31.01.1808 Той же вотчины деревни Куликина крестьянина Гаврила Иванова сын Иван с девкою села Присек крестьянина Алексея Васильева дочериею Овдотьей первым браком, о... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1808

Муж: Иван Гаврилов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто именно венчаны 31.01.1808 Той же вотчины деревни Куликина крестьянина Гаврила Иванова сын Иван с девкою села Присек крестьянина Алексея Васильева дочериею Овдотьей первым браком, оный брак... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1808

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 21/21.10.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Гаврилова жена Евдокия Алексеева родила сына Димитрия, которой омолитвован и крещен того же уезда села Прис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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