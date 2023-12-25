Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Васильев
Мать: не указана
ПРИСЕКИ МК-1808 Кто именно венчаны 31.01.1808 Той же вотчины деревни Куликина крестьянина Гаврила Иванова сын Иван с девкою села Присек крестьянина Алексея Васильева дочериею Овдотьей первым браком, о... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1808
Муж: Иван Гаврилов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто именно венчаны 31.01.1808 Той же вотчины деревни Куликина крестьянина Гаврила Иванова сын Иван с девкою села Присек крестьянина Алексея Васильева дочериею Овдотьей первым браком, оный брак... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1808
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
МК-1808 У кого кто родился 21/21.10.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Гаврилова жена Евдокия Алексеева родила сына Димитрия, которой омолитвован и крещен того же уезда села Прис... Показать все
Смерть
Неизвестно