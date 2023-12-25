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Дмитрий Иванов

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.10.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1808

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Евдокия Алексеева

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 21/21.10.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Гаврилова жена Евдокия Алексеева родила сына Димитрия, которой омолитвован и крещен того же уезда села Прис... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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