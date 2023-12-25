Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения21.10.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1808
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Евдокия Алексеева
МК-1808 У кого кто родился 21/21.10.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Гаврилова жена Евдокия Алексеева родила сына Димитрия, которой омолитвован и крещен того же уезда села Прис... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно