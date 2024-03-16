Смольцев Никита Федотов
Место рождения
Дата рождения09.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1879 ст.
Отец: Жаров-Смольцев Федот Иванов
Мать: Прасковья Григорьева
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: (Смольцева) Александа Никитина
Мать ребёнка: Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: (Смольцева) Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева
Смерть
Неизвестно