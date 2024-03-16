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Смольцев Никита Федотов

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1879 ст.

Отец: Жаров-Смольцев Федот Иванов

Мать: Прасковья Григорьева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Жена: Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: (Смольцева) Александа Никитина

Мать ребёнка: Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: (Смольцева) Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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