Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева
Место рождения
Дата рождения24.08.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1879 ст.
Отец: Ершов Игнатий Иванов
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Александа Никитина
Отец ребёнка: Смольцев Никита Федотов
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Смольцев Никита Федотов
Смерть
Неизвестно