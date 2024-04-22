Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольцева (Ершова) Наталья Игнатьева

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.08.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1879 ст.

Отец: Ершов Игнатий Иванов

Мать: Мария Васильева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Муж: Смольцев Никита Федотов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Александа Никитина

Отец ребёнка: Смольцев Никита Федотов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Смольцев Никита Федотов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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