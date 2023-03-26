Климанова Татиана Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.
Сын: Климанов Илья Иванов
Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Климанов Илья Иванов
Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1912
Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климанов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно