Климанова Татиана Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова Татиана Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.

Сын: Климанов Илья Иванов

Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Климанов Илья Иванов

Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Климанов Диамид Иванов

Отец ребёнка: Климанов Иван Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климанов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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