Дьячкова (Чегасова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Чегасова) Анна Максимовна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чегасов Максим

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Олетина Мария Александровна

Отец ребёнка: Дьячков Александр Константинович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьячков Александр Александрович

Отец ребёнка: Дьячков Александр Константинович

Смерть
Неизвестно
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