Дьячкова (Чегасова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чегасов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Олетина Мария Александровна
Отец ребёнка: Дьячков Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьячков Александр Александрович
Отец ребёнка: Дьячков Александр Константинович
Смерть
Неизвестно