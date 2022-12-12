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Дьячков Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: Мария

Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Олетина Мария Александровна

Мать ребёнка: Дьячкова Анна Максимовна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьячков Александр Александрович

Мать ребёнка: Дьячкова Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьячков Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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