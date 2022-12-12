Дьячков Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: Мария
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Олетина Мария Александровна
Мать ребёнка: Дьячкова Анна Максимовна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьячков Александр Александрович
Мать ребёнка: Дьячкова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьячков Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно