Павлов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Павлов Иван
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
03.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1984