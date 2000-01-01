Павлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Павлов Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
03.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1984
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