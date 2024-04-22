Клинов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинов Павел Сергеевич

Клинов Павел Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1926

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Клинов Сергей Павлович

Мать: Клинова Прасковья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close