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Клинов Павел Сергеевич
Клинов Павел Сергеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1926
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Клинов Сергей Павлович
1898 г.р.
Мать
Клинова Прасковья Дмитриевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
лМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Клинов Сергей Павлович
Мать:
Клинова Прасковья Дмитриевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2007
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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