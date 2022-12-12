Байков Григорий Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байков Александр Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Байков Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно