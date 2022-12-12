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Байков Григорий Александрович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байков Александр Васильевич

Мать: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Байков Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно
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